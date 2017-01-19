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Ordu'ya katılmak için 26 bin kişi yarışacak!

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 19:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 19:12
Etiketler:
siber siber saldırı USOM BTK siber güvenlik Siber Güvenlik Yarışması kariyer siber ordu
Siber Ordu'ya katılmak için 26 bin kişi yarışacak!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Ordu "Bayrağı Yakala" Yarışmasında, "siber yıldız" olmak için 26 bin kişi yarışacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Ordu "Bayrağı Yakala" Siber Güvenlik Yarışması için 11 Ocak'tan bugüne kadar yaklaşık 26 bin kişi başvuru yaptı.

Dünyanın dört bir yanından başvuruların geldiği yarışma, online yapılacak. 20 Ocak'ta başlayacak yarışma, 24 saat boyunca devam edecek.

Yüzde 16'sı 13-14 yaş altı gruptan

Başvuruların yüzde 22'si İstanbul, yüzde 12'si Ankara ve yüzde 4'ü İzmir'den gerçekleşti. Her yaş grubundan başvuru olurken, yarışmaya katılmak isteyenlerin yüzde 84'ünün 18 yaş altında olduğu öğrenildi.

Yarışmaya başvuranların yüzde 16'sı da 13-14 yaş altı gruptan oluştu.

USOM'da istihdam imkanı

Bilgi ve yeteneklerin ölçüleceği yarışma sonucunda mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmaksızın belirlenecek personelin bir kısmı, bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde () istihdam edilecek.

Siber güvenliğe gönüllü katkı sağlayacak kişilerin de belirleneceği yarışma sonrasında oluşturulacak platformlarda, uzman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve kamp programları düzenlenecek.

Adaylar, bugün akşama kadar "https://kariyer.btk.gov.tr/usom internet adresinde yer alan formu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA
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