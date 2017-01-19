Samsung'u sarsan rüşvet iddiası. Tutuklamalar olabilir

Son dönemde Galaxy Note 7 telefonlarıyla başı sıkça ağrıyan Samsung, şimdi de rüşvet iddialarıyla zor günler geçiriyor.

Engadget'te yer verilen habere göre Samsung Başkanı Lee Jae-yong, Güney Kore'de rüşvet iddialarıyla yargılanıyor. Babası Lee Kun-hee'nin hastalığı sebebiyle bir süre önce görevi devralan yong hakkında yeterli delil olmadığı için tutuklama kararı verilmediği bildiriliyor.

Öte yandan Samsung, Güney Kore ekonomisi için en büyük oyunculardan bir tanesi. Dolayısla bu olumsuz tablo, Güney Kore ekonomisini de zarara uğratabilir.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.