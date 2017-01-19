| Üye ol | 19 Ocak 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

'u sarsan rüşvet iddiası. Tutuklamalar olabilir

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 19.01.2017, 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 10:53
Etiketler:
samsung güney kore Galaxy Note 7
Samsung'u sarsan rüşvet iddiası. Tutuklamalar olabilir

için can sıkıcı günler devam ediyor.

Mahmut Saral

Son dönemde Galaxy Note 7 telefonlarıyla başı sıkça ağrıyan Samsung, şimdi de rüşvet iddialarıyla zor günler geçiriyor.

Engadget'te yer verilen habere göre Samsung Başkanı Lee Jae-yong, 'de rüşvet iddialarıyla yargılanıyor. Babası Lee Kun-hee'nin hastalığı sebebiyle bir süre önce görevi devralan yong hakkında yeterli delil olmadığı için tutuklama kararı verilmediği bildiriliyor.

Öte yandan , Güney Kore ekonomisi için en büyük oyunculardan bir tanesi. Dolayısla bu olumsuz tablo, Güney Kore ekonomisini de zarara uğratabilir.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11546
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın