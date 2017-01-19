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larının atom saatlerinde var

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 10:07 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 10:10
Etiketler:
Avrupa Uzay Ajansı ESA Galileo uydu atomik saat arıza
Galileo uydularının atom saatlerinde arıza var

'na () bağlı ağındaki uyduların lerinde üst üste lar meydana geldiği bildirildi.

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) bağlı Galileo ağındaki uyduların lerinde üst üste lar meydana geldiği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre Avrupa Birliği'nin (AB) kendine ait kürsel konumlama sistemi olarak kurulmasına karar verdiği Galileo uydu ağında yer alan 18 uydudan dokuzunda seyrüsefer sinyallerini düzenleyen atomik saatler bozuldu.

Bozulan saatlerden üçünün rubidyum cihazı, diğer altısının ise hidrojen meyzer aygıtı olduğu kaydedilirken, atomların titreşim frekanslarını sayarak zamanı ölçen ve bu sayede uydu ağının eşgüdüm içinde çalışmasını sağlayan saatlerin neden arıza yaptıklarının henüz anlaşılmadığı belirtildi.

Öte yandan 18 uydudan oluşan ağındaki uyduların her birinde iki rubiydum ve iki hidrojen meyzer saati bulunduğu, dolayısıyla saatlerden biri bozulsa dahi uyduların işlevini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Galileo, Avrupa Birliği tarafından ABD Ordusunun denetimi altındaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi) ile Rus GLONASS'a alternatif bir uydu yönleyici sistemi olarak tasarlanmıştı. Toplam 30 adet uydunun dünya yörüngesine oturtularak hizmet vermesi düşünülen tasarının ilk uydusu 2005 yılında gönderilmişti.

Kaynak: AA
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