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Zuckerberg projesi sında ifade verdi

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 20:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 20:07
Etiketler:
facebook mark zuckerberg dava mahkeme Oculus sanal gerçeklik
Zuckerberg sanal gerçeklik projesi davasında ifade verdi

'un kurucusu projesinin çalıntı olduğu iddialarıyla ilgili de ifade verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in, şirketinin yenilikçi bir teknolojisinin fikri mülkiyetini başka bir firmadan çalmakla suçlandığı davada ifade verdiği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Zuckerberg, 'un kendisine bağlı Oculus şirketine başarı kazandırmak için Zenimax Media şirketinin yazılımını çalmakla suçlandığı ve Dallas'ta görülen nın beşinci gününde ifade verdi.

de tanık olarak ifade veren Zuckerberg, "Büyük bir işle ortaya çıktığınızda bir yerlerden çıkıp kendilerinin bu işin bir parçası olduğunu iddia eden çok olur." diyerek ürünlerinin başkalarının teknolojileri üzerine kurulduğu iddialarını reddetti.

Zuckerberg, mahkemedeki çok sayıda kişi gibi Zenimax şirketinin adını ilk kez duyduğunu söylerken, Zenimax'ın avukatları, şirketin katkısı olmadan projenin ilk etabında Rift adlı donanımın hiçbir işe yaramayacağını iddia etti.

Zenimax'ın avukatları Facebook'un Oculus'u satın alırken gerekli özeni göstermediğini savundu.

"id Software" şirketinin sahibi olan Zenimax, "id"nin kurucu ortağı John Carmack Oculus ekibine katılmak için şirketten ayrıldığında Zenimax'ın fikri mülkiyetini beraberinde götürdüğünü iddia ederek Facebook'a 2 milyar dolarlık dava açmıştı.

Kaynak: AA
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