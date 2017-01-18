| Üye ol | 18 Ocak 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

’da yine can aldı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 18.01.2017, 19:49 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 19:52
Etiketler:
selfie özçekim ölüm kaza hindistan
Özçekim Hindistan’da yine can aldı

Dünyada sebepli lerin yarısından fazlası 'da gerçekleşmiş.

Hindistan'da raylarda () yapan iki genç bir trenden kaçarken, diğerinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Başkent Yeni Delhi'de cumartesi günü demir yolunda özçekim yapan bir grup gençten ikisi kendilerine yaklaşan trenden kaçıp diğer raya geçti.

Ancak hızla gelen bir başka trenin altında kalarak can verdiler. Polis, gençlerin öz çekim yaptıkları kamera kayıtlarının incelendiğini, fotoğraf ve videoların, gençlerin bir raydan diğerine geçerek fotoğraf çektiğini ortaya koyduğunu açıkladı. 'da özçekim sırasında can kayıpları, diğer ülkelerden daha fazla. Araştırmalara göre; dünya çapında 2014-2015'te bildirilen özçekim kaynaklı 127 ölüm vakasından 76'sı Hindistan'da meydana geldi.

Kaynak: Sabah
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11541
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın