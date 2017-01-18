Özçekim Hindistan’da yine can aldı

Hindistan'da raylarda selfie (özçekim) yapan iki genç bir trenden kaçarken, diğerinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Başkent Yeni Delhi'de cumartesi günü demir yolunda özçekim yapan bir grup gençten ikisi kendilerine yaklaşan trenden kaçıp diğer raya geçti.

Ancak hızla gelen bir başka trenin altında kalarak can verdiler. Polis, gençlerin öz çekim yaptıkları kamera kayıtlarının incelendiğini, fotoğraf ve videoların, gençlerin bir raydan diğerine geçerek fotoğraf çektiğini ortaya koyduğunu açıkladı. Hindistan'da özçekim sırasında can kayıpları, diğer ülkelerden daha fazla. Araştırmalara göre; dünya çapında 2014-2015'te bildirilen özçekim kaynaklı 127 ölüm vakasından 76'sı Hindistan'da meydana geldi.

Kaynak: Sabah