Monster, Intel Kaby Lake işlemcili modellerini satışa sundu

Tanıtılmasının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Intel'in Kaby Lake ailesine mensup 7. nesil Intel Core i7 işlemcilerini barındıran Monster oyun bilgisayarları raflardaki yerini aldı bile.

Tüm oyunseverler donanım piyasasının ne kadar hızlı yenilendiğini bilir. Neredeyse her 6 ayda bir değişen bir pazardaki yeniliklere ayak uydurup kullanıcılara güncel ürünler sunmak her markanın başarıyla altından kalkabileceği bir şey değildir. Oyun sektöründeki 12. yılına giren Monster Notebook ise, sahip olduğu deneyimden faydalanarak 7. nesil Intel işlemciler kullanılan yeni gaming laptop modellerini hızlı bir biçimde kullanıcılara sunmayı başardı.

Kaby Lake işlemcilerle gücüne güç katan Monster'ın yeni oyun bilgisayarları, sahip olduğu NVIDIA GTX 1060, GTX 1070 ve GTX 1080 grafik kartları, 1570 MB/s okuma 540 MB/s yazma hızına sahip Intel 600P Serisi SSD depolama birimleri ve 2400 MHz hızında DDR4L belleklerle kullanıcılarına daima en yeni teknolojiyi sunuyor. Ayrıca USB 3.1 Gen2 (Type-C) / ThunderboltTM 3 Combo Portu ve VR teknolojisini de kullanıcılara sunan Monster, geleceğin standartlarını bugünden oyunseverlerle buluşturuyor.

Kaby Lake işlemci ailesi piyasaya daha yeni çıkmış olmasına rağmen 7. nesil Core i7 işlemciler kullanan Tulpar T5 ve Tulpar T7 modellerini hazırlayan Monster, oyun bilgisayarı pazarındaki yenilikleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'deki oyunseverlere sunmaya devam ediyor.

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