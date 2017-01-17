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: Evrende en az 2 trilyon olabilir

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 12:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 12:34
Etiketler:
gök bilimciler bilim uzay galaksi Christopher Conselice Nothingham Üniversitesi araştırma
Gök bilimciler: Evrende en az 2 trilyon galaksi olabilir

, kozmosun ışığını dünyaya ulaştırabilen nesnelerden oluşan bölümü olan gözlenebilir evrende en az 2 trilyon olduğunu ileri sürdü.

Gök bilimciler, kozmosun ışığını dünyaya ulaştırabilen nesnelerden oluşan bölümü olan gözlenebilir evrende en az 2 trilyon galaksi olduğunu ileri sürdü.

Nothingham Üniversitesinden astrofizik profesörü Christopher Conselice öncülüğünde bir grup uluslararası gök ci, son 15 yılda başta NASA'nın Hubble Teleskobu olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki gelişmiş teleskoplar tarafından kaydedilen görüntülerle oluşturulan 3 boyutlu uzay haritaları üzerinde yaptıkları çalışmada, erken oluşum evresinde evrendeki birim alandaki sayısının şu an gözlemlenebilenden birkaç kat fazla olduğunu tespit etti.

Evrenin tamamında en az 2 trilyon galaksi olduğu ortaya çıktı Teleskopların kaydettiği dar ışık huzmelerini tek tek inceleyen cılar, galaksilerin yoğunlukları ve içinde yer aldıkları bölgelerin büyüklükleriyle ilgili yaptıkları hesaplar sayesinde, mevcut teknolojiyle evrenin yaklaşık yüzde 10'unun gözlemlenebildiği tahmininde bulundu. Bu da 100 ila 200 milyar galaksiye tekabül ettiğinden, evrenin tamamında en az 2 trilyon galaksi olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Astronomi Cemiyeti yayını "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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