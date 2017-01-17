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Bükülebilir Mavic Pro ülkemizde satışta, işte ı

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 19:48 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 19:57
Etiketler:
drone DJI DJI Mavic Pro fiyat n11.com özellikler türkiye fiyatı
Bükülebilir DJI Mavic Pro Drone ülkemizde satışta, işte fiyatı

Geçtiğimiz Eylül ayında duyurulan Mavic Pro ülkemizde satışa çıkarılıyor. İşte cihazın ı.

Emre Çetinkaya

DJI'ın GoPro Karma'ya ciddi bir rakip olarak duyurduğu modeli DJI Mavic Pro, kısa bir bekleyişin ardından ülkemizde satışa sunuldu. E-ticaret platformu n11.com, Mavic Pro'yu satışa sunduğunu duyurdu.

Yapılan duyuruya göre DJI Mavic Pro modeli, ülkemizde 5.879,00 TL ıyla ülkemizde satışta.

Özellikleri neler?

Oldukça iddialı olan Mavic Pro, 30fps 4K video, 96fps 1080p video ve 120fps 720p video çekebiliyor. Üç eksenli dengeleme halkası sayesinde oldukça stabil görüntüler kaydedebilen Mavic Pro'da f/2.2 diyafram aralığına sahip 12 MP arka kamera bulunuyor.

743g ağırlığında olan drone, 65km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve 13 km gidebiliyor. Tek şarjda 27 dakika uçabilen drone, tamamen uzaktan kontrol edilebiliyor.

LCD dokunmatik ekrana sahip olan ürün, "Eve dön" gibi akıllı uçuş modları bulunuyor.
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