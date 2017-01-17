Bükülebilir DJI Mavic Pro Drone ülkemizde satışta, işte fiyatı

DJI'ın GoPro Karma'ya ciddi bir rakip olarak duyurduğu drone modeli DJI Mavic Pro, kısa bir bekleyişin ardından ülkemizde satışa sunuldu. E-ticaret platformu n11.com, DJI Mavic Pro'yu satışa sunduğunu duyurdu.

Yapılan duyuruya göre DJI Mavic Pro modeli, ülkemizde 5.879,00 TL fiyatıyla ülkemizde satışta.

Özellikleri neler?

Oldukça iddialı olan Mavic Pro, 30fps 4K video, 96fps 1080p video ve 120fps 720p video çekebiliyor. Üç eksenli dengeleme halkası sayesinde oldukça stabil görüntüler kaydedebilen Mavic Pro'da f/2.2 diyafram aralığına sahip 12 MP arka kamera bulunuyor.

743g ağırlığında olan drone, 65km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve 13 km gidebiliyor. Tek şarjda 27 dakika uçabilen drone, tamamen uzaktan kontrol edilebiliyor.

LCD dokunmatik ekrana sahip olan ürün, "Eve dön" gibi akıllı uçuş modları bulunuyor.