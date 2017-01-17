Adana'da UFO paniği yaşandı!

UFO (İngilizce: "Unidentified Flying Object"/tanımlanamayan uçan nesne) iddiaları internetin vazgeçemediği konularından ve tartışmalarından birisi. Gökyüzünde bir hava olayından ya da başka bir olaydan dolayı oluşan bir görüntü ardından hemen UFO tartışmaları başlıyor.

UFO var mı yok mu? tartışmalarına hiç girmeden haberimize geçelim. Evrensel Uzay Platformu'nda yer verilen içeriğe göre, Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda hemen aşağıda göreceğiniz görüntülere rastlanmış. Birçok kişinin gözlemlediği iddia edilen bu görüntüler Adana'da kısa süreli paniğe sebebiyet vermiş ve bu olay hemen UFO'lara yorulmuş.

İşte o görsel - Peki bu görsel ile ilgili sizin düşünceniz nedir?