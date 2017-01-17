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'da paniği yaşandı!

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 14:57 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 15:07
Etiketler:
ufo adana iddia ilginç UFO iddiası ufo tartışması
Adana'da UFO paniği yaşandı!

İnternete düşen bir fotoğraf konusunu yeniden gündeme getirdi. 'da geçtiğimiz gün UFO paniği yaşandı.

Emre Çetinkaya

UFO (İngilizce: "Unidentified Flying Object"/tanımlanamayan uçan nesne) ları internetin vazgeçemediği konularından ve tartışmalarından birisi. Gökyüzünde bir hava olayından ya da başka bir olaydan dolayı oluşan bir görüntü ardından hemen UFO tartışmaları başlıyor.

İlgili: Şili Donanması'ndan gizemli ve bir o kadar da ses getiren UFO videosu

var mı yok mu? tartışmalarına hiç girmeden haberimize geçelim. Evrensel Uzay Platformu'nda yer verilen içeriğe göre, Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda hemen aşağıda göreceğiniz görüntülere rastlanmış. Birçok kişinin gözlemlediği iddia edilen bu görüntüler 'da kısa süreli paniğe sebebiyet vermiş ve bu olay hemen UFO'lara yorulmuş.

İşte o görsel - Peki bu görsel ile ilgili sizin düşünceniz nedir?
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