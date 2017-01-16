Sınav sonuçları, karne notu ve ortalama nasıl öğrenilir? İşte e-Okul öğrenci sistemi!

20 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Kar tatilleri nedeni ile bazı sınavlarını henüz olmayan öğrenciler bir yandan sınavlarına girerken diğer yandan ise e-Okul öğrenci girişi ile karne notlarını ve takdir teşekkür puanlarını hesaplıyorlar. Bu başlık altından e-Okul öğrenci girişi ekranına ulaşabilerek sınav sonuçlarına ve ortalama puanlarına ulaşabileceksiniz. İşte VBS giriş sistemi ekranı ve diğer tüm detaylar...

e-Okul öğrenci girişi ile sınav sonuçları ve karne notları görüntüleme

e-Okul öğrenci girişi yapmak isteyen milyonlarca veli ve öğrenci doğru adreste. Aşağıda bulunan linke tıklayarak öğrenci giriş ekranına ulaşabilir, notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

e-Okul üzerinden yapılabilen işlemler

e-Okul üzerinden eğitim öğretim hayatını ilgilendiren tüm işlemlerin yapıldığından bahsetmiştik. Bu işlemler kısaca şöyledir; öğrencinin güncel ve geçmiş yıllardaki, tüm devamsızlık bilgileri, yazılı ve sözlü sınav notları, tüm sınavların tarihleri, karne ortalamaları, yıl sonu başarı ortalamaları ve şube başarı notları, karne hesaplama özelliği ve takdir teşekkür gibi belgelerin hesaplanabilir olması, başarı grafikleri ve davranış durumu, nakil ve kayıt işlemlerinin tamamı. Ayrıca, diğer birçok duyuru ve bilgi de öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile E-Okul üzerinden paylaşılabilir. Ayrıca, tüm bu bilgilere erişebileceğiniz, iOS ve Android işletim sistemini kullanan cihazlara özel mobil uygulama da geliştirilmiştir. Bu uygulamayı cihazınızın türüne göre Apple Store veya Google Playstore'dan indirip telefonunuza otomatik yükleyebilirsiniz, üstelik bu uygulama ücretsizdir ve yukarıda saydığımız bütün bilgileri alabilirsiniz.

e-Okul sistemine nasıl giriş yapabilirim?

Lise son sınıfa kadar bütün öğrenciler ve öğretmenleri, e-Okul sisteminden yararlanabilir. e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden, e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra, veli bilgilendirme kısmında, velilerin doldurması gereken alanlar doldurulmalıdır. Daha sonra öğrencinizin okul numarası, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodunu girdikten sonra, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak öğrenciniz hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. İdareci ve öğretmen girişi için ise, yine e-okul sistemine Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden giriş yaptıktan sonra, okul tarafından verilen kullanıcı adı, belirlediğiniz şifre ve resimde verilen güvenlik rakamlarını ilgili alanlara girerek giriş yapabilirsiniz.

e-Okul ile karne notu nasıl hesaplanır?

Karne notunu hesaplamak için öncelikle 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını almanız gerekmektedir. Bunun için ilk sınavınız ile ikinci sınavınızı toplayıp iki bölmeniz gerekecektir. Çıkan sonuç ise o dersin ortalaması olacaktır. Bu şekilde tüm ders not ortalamasını bulduktan sonra hepsini toplayın ve o dönem kaç ders aldıysanız onunla bölün. Buradan elde edilecek sonuç ise sizin karne notunuz olacaktır.

Kaynak: Sabah