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'in ını 24 saatte 3 milyon kişi izledi

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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 19:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 19:12
Etiketler:
video film fragman sinema Recep İvedik 5 youtube şahan gökbakar
Recep İvedik 5'in fragmanını 24 saatte 3 milyon kişi izledi

'ın dün yayınladığı inin ı kısa sürede 3 milyon izlenmeye ulaştı.

Emre Çetinkaya

Son olarak 2014 yılında vizyona giren Recep İvedik 4 iyle 7,5 milyon gişe rakamına ulaşarak Türk tarihinin en çok izlenen filmine imza atmayı başaran , dün akşam filminin ını paylaştı.

Çamaşırhane Film yapımcılığında vizyona girecek olan Recep İvedik 5 filmi, 'da ilk 14 saatte 2 milyon, yaklaşık 24 saatte de 3 milyon izlenme rakamına ulaşmayı başardı.

Filmin fragmanı, böylece yeni filme olacak olan ilginin habercisi.

Yönetmenliğini yine Togan Gökbakar üstlenirken, renkli ve çok konuşulacak senaryosunu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar birlikte kaleme aldı. İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmde başrol oyuncusu Şahan Gökbakar'a, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor.

Filmde bir spor organizasyonuna katılıyor ve farklı branşlarda mücadele ediyor. İşte 16 Şubat'ta vizyona girecek filmin fragmanı;
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