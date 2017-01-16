Recep İvedik 5'in fragmanını 24 saatte 3 milyon kişi izledi

Son olarak 2014 yılında vizyona giren Recep İvedik 4 filmiyle 7,5 milyon gişe rakamına ulaşarak Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atmayı başaran Şahan Gökbakar, dün akşam Recep İvedik 5 filminin fragmanını paylaştı.

Çamaşırhane Film yapımcılığında vizyona girecek olan Recep İvedik 5 filmi, Youtube'da ilk 14 saatte 2 milyon, yaklaşık 24 saatte de 3 milyon izlenme rakamına ulaşmayı başardı.

Filmin fragmanı, böylece yeni filme olacak olan ilginin habercisi.

Yönetmenliğini yine Togan Gökbakar üstlenirken, renkli ve çok konuşulacak senaryosunu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar birlikte kaleme aldı. İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmde başrol oyuncusu Şahan Gökbakar'a, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor.

Filmde bir spor organizasyonuna katılıyor ve farklı branşlarda mücadele ediyor. İşte 16 Şubat'ta vizyona girecek filmin fragmanı;