Öğrencilerden 'dumana duyarlı acil çıkış kapısı'

Şanlıurfa'da kırsal mahallede eğitim gören 2 kız öğrenci, Adana'daki yurt yangınında akranlarının hayatını kaybetmesinden etkilenerek, yangınlarda can kaybı yaşanmaması amacıyla dumana duyarlı otomatik açılan acil çıkış kapısı tasarladı.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Şenocak Ortaokulunda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencileri Ayşe Aslan ve Sibel Önal, Uluslararası Türk Dünyası 3'üncü Bilim ve Kültür Şenliği'ne katılmak için proje arayışı sırasında, Adana'nın Aladağ ilçesinde çoğunluğu kız öğrencilerinden oluşan 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasından etkilenerek, yangınlardaki can kaybını önlemeye ilişkin çözüm üretmeye karar verdi.

Öğretmenlerinden ve öğrenci arkadaşlarından da zaman zaman destek alan Aslan ve Önal, marangozda, her katında acil çıkış kapısı bulunan örnek bir ahşap bina maketi yaptırdı.

Makete tel örgüden oluşan yangın merdiveni, dumana duyarlı sensör, siren, ışık, acil çıkış kapısı ve bataryadan oluşan mekanizmayı yerleştiren öğrenciler, "Yangın Sensörüne Duyarlı Acil Çıkış Kapısı" ismini verdikleri projeyle, yangında can kayıplarının önüne geçmeyi amaçladı.

Yangın sırasında siren çalarak bina içerisindekileri uyaran ve aynı anda acil çıkış kapılarını açarak içeridekilerin kolay bir şekilde tahliye olmasını sağlayan projeyi geliştiren kız öğrenciler, çalışmalarıyla yaklaşık bir ay önce bin 100 eserin yarıştığı Uluslararası Türk Dünyası 3'üncü Bilim ve Kültür Şenliği'nde "buluş" dalında 2'ncilik elde etti.

Okulun müdür yardımcısı ve proje sorumlusu Ahmet Eroğlu da öğrencilerinin kendilerini Aladağ'daki yangında hayatlarını kaybeden çocukların yerine koyarak projeyi hazırladıklarını belirtti.

Kendilerinin de öğrencilerine her türlü desteği verdiğini ifade eden Eroğlu, Uluslararası Türk Dünyası 3'üncü Bilim ve Kültür Şenliği'nde projelerinin çok beğenildiğini ve dereceye girdiğini söyledi.

Kaynak: AA