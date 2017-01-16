Görme engelli Can Kırca'nın Apple Store'da çalışmaya kadar uzanan hayat hikayesi

26 yaşındaki görme engelli Apple Store çalışanı Can Kırca, ülke gündemine oturmayı başardı. Halk arasında tavukkarası olarak bilinen 'Retinis Pigmentoza' hastalığıyla dünyaya gelen 26 yaşındaki görme engelli Can Kırca, tüm engelleri aşmayı başararak Apple Store'da 3 yıldır çalışıyor.

Habertürk'ün haberine göre ülkemizde açılan Apple Store'un ilk çalışanlarından olan Can Kırca, küçük yaştan bilgisayar alanında kendisini geliştirmiş ve 8'nci sınıfta tamamen kendisinin yazdığı ilk internet sitesini yayına almış.

Aynı zamanda mütercim tercüman olan Can Kırca, çocukken kendisine 'kör' diye seslenildiğini ve mücadele dolu hayatını şöyle anlatmış;

"Hiçbir zaman eve kapanmadım. Bilgisayara ilgiliydim. 8'inci sınıfta kodlaması tamamen kendime ait olan ilk web sitemi yayına aldım. Üniversitede sosyal medya uzmanlığından, sunucu ve network kurulumuna kadar birçok işte aktif çalıştım... Apple dahil hiçbir kurumda engelli kadrosunda yer almadım. Engeliniz varsa, hayat sizi zorlayacak ama bunları düşünüp eve kapanmak çare değil. İsterseniz, başarısız olmanız imkânsız"