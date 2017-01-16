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Donan gölden gelen garip sesler!

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Giriş Tarihi: 16.01.2017, 14:07 Güncelleme Tarihi: 16.01.2017, 14:18
Etiketler:
video ilginç buz gol Britanya Kolumbiyası gölün şarkısı buzun şarkısı
Donan gölden gelen garip sesler!

'nda Gun Lake'de kaydedilen görüntüler ve gelen sesler herkesi şaşırtıyor. Adeta şarkı söylüyor.

Emre Çetinkaya

Şimdi başlasak, burada sayfalarca doğanın ne kadar büyüleyici ve bir o kadar da şaşırtıcı olduğunu anlatabiliriz. Ancak bunu sizlere sayfalarca anlatmak yerine şimdi aşağıda paylaşacağımız bir , bir örnekle özet geçeceğiz.

Görüntüler Kanada'nın Batı Kanada bölgesindeki en batıdaki eyâleti olan Britanya Kolumbiyası'nda kaydedilmiş. Burada bulunan Gun Lake'de çekilen görüntüler aslında geçen yıl bu zamanlarda çekilmiş. Görüntüde donan gölden gelen garip sesler duyulabiliyor. Birçok kişi bu videonun altına "Buzun şarkısı" benzeri şeyler yazmış.

Her yıl bu dönemlerde bu gölün donma aşamasında bu sesler geldiği için şimdi bu video yeniden gündeme geldi. İşte bununla ilgili bir tweet. Bir kişi aynı gölün gürültü çıkarmaya başladığını belirtmiş.

Şimdi sizi bu gölden gelen garip, bir o kadar da büyüleyici seslerle baş başa bırakalım. İşte o video;
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