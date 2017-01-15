Türkiye'nin ilk ilk havaray ihalesi tamam

İhalesine altı firmanın katıldığı projenin Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinden geçmesi ve 17 istasyondan oluşması planlanıyor. 30 dizi Havaray aracı ile hizmet verecek olan proje bölgedeki raylı sistemlere de entegre olacak. Dosyalar incelendikten sonra ihale sonuçları açıklanacak.

Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın da en yoğun araç ve yaya trafiğine sahip olan İstanbul'da ulaşımın rahatlatılması için yeni projelerin startı veriliyor. Günün her saati İstanbul trafiğinin en yoğun hatlarından olan Beylikdüzü, Bakırköy istikametindeki E-5 trafiğini rahatlatması planlanan Havaray sistemiyle Sefaköy-Halkalı civarı ve Halkalı Caddesi'nin de nefes alması hedefleniyor.

17 İSTASYON OLACAK

Sefaköy'den başlayan ve Başakşehir'e kadar uzanacak olan hattın toplam uzunluğu ise 15 kilometre olacak, hat Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinden geçecek.

İŞTE İLK HAVARAY'IN GÜZERGAHI

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 17 adet istasyon ve 1 adet depo sahası bulunan hat, Sefaköy İstasyonu'ndan başlayarak, Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, TOKİ-1, Toki-2, Arena Park (Atakent), Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başak Konutları, Onurkent, Oyakkent istasyonundan geçecek Fatih Terim Stadyumu istasyonunda son bulacak.

METROYLA ENTEGRE

Proje tamamlandığında 30 dizi Havaray aracı ile hizmet verilecek. Proje diğer raylı sistemlerle de entegre olacak. Araç ve yaya trafiğinin rahatlatılması için ulaşımın yer altı ve yer üstü toplu ulaşımına kaydırılması hedeflenıyor. Projenin güzergahı üzerinde, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu'nda; Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu'nda; Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu'nda; Otogar-Bağcılar-Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu'ndan entegrasyon sağlanacak.

Kaynak: Sabah