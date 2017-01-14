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UUİ ları yeni yürüyüşüne çıktı

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Giriş Tarihi: 14.01.2017, 10:23 Güncelleme Tarihi: 14.01.2017, 10:27
Etiketler:
nasa uzay bilim uluslararası uzay istasyonu astronot uzay yürüyüşü
UUİ astronotları yeni uzay yürüyüşüne çıktı

ABD'li Shane Kimbrough ve Fransız astronot Thomas Pesquet, Uluslararası İstasyonu'ndaki güç nakil şebekesine ait geçen hafta yenilenen pilleri devreye sokmak üzere yeni bir ne çıktı.

ABD'li ve Fransız ların, Shane Kimbrough ve ABD'li astronot Peggy Whitson'ın geçen cuma günü çıktığı yürüyüşünde bağlantılarını yaptığı 3 lityum-iyon pili çalıştıracağı bildirildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneş enerji sistemi için istasyondaki nikel-hidrojen pillerin yerini alan yeni lityum-iyonların daha kullanışlı olduğunu açıklamıştı.

Thomas Pesquet, böylece 15 yıldır ne çıkan ilk Fransız astronot oldu.

Shane Kimbrough ve Peggy Whitson, 6 Ocak'ta, 'ndaki (UUİ) güç nakil şebekesine ait pilleri bağlamak için uzay yürüyüşüne çıkmıştı.

Kaynak: AA
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