UUİ astronotları yeni uzay yürüyüşüne çıktı

ABD'li ve Fransız astronotların, Shane Kimbrough ve ABD'li astronot Peggy Whitson'ın geçen cuma günü çıktığı uzay yürüyüşünde bağlantılarını yaptığı 3 lityum-iyon pili çalıştıracağı bildirildi.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneş enerji sistemi için istasyondaki nikel-hidrojen pillerin yerini alan yeni lityum-iyonların daha kullanışlı olduğunu açıklamıştı.
Thomas Pesquet, böylece 15 yıldır uzay yürüyüşüne çıkan ilk Fransız astronot oldu.
Shane Kimbrough ve Peggy Whitson, 6 Ocak'ta, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) güç nakil şebekesine ait pilleri bağlamak için uzay yürüyüşüne çıkmıştı.
Kaynak: AA
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