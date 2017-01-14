UUİ astronotları yeni uzay yürüyüşüne çıktı

ABD'li ve Fransız astronotların, Shane Kimbrough ve ABD'li astronot Peggy Whitson'ın geçen cuma günü çıktığı uzay yürüyüşünde bağlantılarını yaptığı 3 lityum-iyon pili çalıştıracağı bildirildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneş enerji sistemi için istasyondaki nikel-hidrojen pillerin yerini alan yeni lityum-iyonların daha kullanışlı olduğunu açıklamıştı.

Thomas Pesquet, böylece 15 yıldır uzay yürüyüşüne çıkan ilk Fransız astronot oldu.

Shane Kimbrough ve Peggy Whitson, 6 Ocak'ta, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) güç nakil şebekesine ait pilleri bağlamak için uzay yürüyüşüne çıkmıştı.

Kaynak: AA