"Türk gençlerden 'hacker ordusu' kurulacak" haberinin ardından Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na (BTK) 25 bin vatansever, 'hacker' olmak için başvuruda bulundu.
Dünyanın dört bir yanından başvurular gelirken, yeni hacker timi, 20 Ocak'ta başlayacak ve 24 saat sürecek yarışma sonucunda belirlenecek. Bilgi ve yetenekleri sınanarak bir kısmı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) istihdam edilecek hackerların yanı sıra, yeni kurulan Ulusal Siber Güvenlik Gönüllüleri Platformu ile de geriye kalanlar değerlendirmeye alınacak.
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, USOM-SOME 2. İstişare Toplantısı'nda Kuvayı Milliye ruhu ile yeni göreve başlatılacak hacker timinin sınanacağı yarışmanın startını verdi. Yarışma için www.siberyildiz.com sayfasından başvurular alınmaya başlandı.
Kaynak: Sabah
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Bence en az 20bin i alinmali veyahutta hepsi sonrasinda bunlar i diğer ekiplerle birlestirilerek isletimsistemi vb seyleri yaptiririzcevapla 14.01.2017 12:25
Her ne kadar geç olsa da bu konuda adım atılmış olması umut verici bir haber.USOM'un vatanımızın, ulusumuzun geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum.cevapla 14.01.2017 11:19
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