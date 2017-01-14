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" ordusu" için 25 bin kişi başvurdu

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Giriş Tarihi: 14.01.2017, 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.01.2017, 10:53
Etiketler:
türk hacker Türk hacker ordusu siber hacker ordusu Ömer Fatih Sayan yarışma BTK

Geçtiğimiz gün haberini yaptığımız kurulması planlanan " ordusu" haberimizden sonra bu orduya katılmak için 25 bin kişinin başvurduğu ortaya çıktı.

" gençlerden 'hacker ordusu' kurulacak" haberinin ardından Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na (BTK) 25 bin vatansever, '' olmak için başvuruda bulundu.

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Dünyanın dört bir yanından başvurular gelirken, yeni hacker timi, 20 Ocak'ta başlayacak ve 24 saat sürecek yarışma sonucunda belirlenecek. Bilgi ve yetenekleri sınanarak bir kısmı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) istihdam edilecek hackerların yanı sıra, yeni kurulan Ulusal Güvenlik Gönüllüleri Platformu ile de geriye kalanlar değerlendirmeye alınacak.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, USOM-SOME 2. İstişare Toplantısı'nda Kuvayı Milliye ruhu ile yeni göreve başlatılacak hacker timinin sınanacağı nın startını verdi. Yarışma için www.siberyildiz.com sayfasından başvurular alınmaya başlandı.

Kaynak: Sabah
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Fatih Fatih

Bence en az 20bin i alinmali veyahutta hepsi sonrasinda bunlar i diğer ekiplerle birlestirilerek isletimsistemi vb seyleri yaptiririz

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evet0
hayır0
cevapla 14.01.2017 12:25
Önce Vatan Önce Vatan

Her ne kadar geç olsa da bu konuda adım atılmış olması umut verici bir haber.USOM'un vatanımızın, ulusumuzun geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.01.2017 11:19
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