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ndan kurtulan 392 yaşında

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Giriş Tarihi: 14.01.2017, 12:40 Güncelleme Tarihi: 14.01.2017, 12:45
Etiketler:
ağaç japonya atom bombası hiroşima bonsai ağacı
Atom bombasından kurtulan bonsai ağacı 392 yaşında

'da 'ya atılan ndan sağ kurtulmayı başaran 392 yaşında.

ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Arboretum'unda bulunan bir bonsai ağacı tam 392 yaşında. Onu farklı kılan özelliği ise yaşından çok, 1945'te 'nın 'ya atılan na rağmen hayatta kalmış olması.

İlgili: Atom bombasının patlayışını hiç bu kadar net görmediniz!

Ulusal Bonsai ve Penjing Müzesi'ndeki , 1976'da Japon- Amerikan dostluğunu temsilen diğer 52 numuneyle beraber bonsai ustası Masaru Yamaki tarafından ABD'deki arboretuma bağışlanmıştı. 200 yıl yaşayabilen bonsai'lerin ömrünü ikiye katlayan ağacın hikâyesi sosyal medyada paylaşılıyor.

Kaynak: Sabah
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