Atom bombasından kurtulan bonsai ağacı 392 yaşında

ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Arboretum'unda bulunan bir bonsai ağacı tam 392 yaşında. Onu farklı kılan özelliği ise yaşından çok, 1945'te Japonya'nın Hiroşima'ya atılan atom bombasına rağmen hayatta kalmış olması.

Ulusal Bonsai ve Penjing Müzesi'ndeki ağaç, 1976'da Japon- Amerikan dostluğunu temsilen diğer 52 numuneyle beraber bonsai ustası Masaru Yamaki tarafından ABD'deki arboretuma bağışlanmıştı. 200 yıl yaşayabilen bonsai'lerin ömrünü ikiye katlayan ağacın hikâyesi sosyal medyada paylaşılıyor.

Kaynak: Sabah