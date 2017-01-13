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TV+ öğretiyor

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Giriş Tarihi: 13.01.2017, 18:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2017, 18:31
Etiketler:
Turkcell Turkcell TV ingilizce eğitim
Turkcell TV+ İngilizce öğretiyor

’in kişisel televizyon platformu +, 2017 yılının ilk günlerinde içeriğini uluslararası kanallarla zenginleştirmeyi sürdürüyor.

Turkcell TV+, tüm dünyada büyük ilgi uyandıran kanalları kullanıcısıyla buluşturmayı sürdürüyor. Son olarak dünyanın sayılı kanallarından English Club TV'yi platformuna ekleyen TV+, bu sayede eğlendirerek İngilizce öğretmeye başladı. Tüm dünyaca kabul görmüş İngilizce eğitim materyallerinin yanı sıra öğrenmeyi kolaylaştıran film, dizi, belgesel gibi içeriklerin yer aldığı English Club TV, TV+'ta 99.kanaldan izlenebiliyor.

Çocukların vazgeçilmezi Duck TV de +'ta Sevilen çocuk kanallarını platformunda bulunduran Turkcell TV+, dünyada çocuk kanalları arasında önemli yer edinmiş Duck TV'yi de 114. kanalda izleyicisiyle buluşturuyor. Çocuklara özel öğretici ve eğlendirici içerikler sunan Duck TV, çocuk gelişimine de katkı sağlıyor. Turkcell TV+'ın yeni kanalı Duck TV, çocukların yanı sıra ebeveynlerin de vazgeçilmezi olacak.
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