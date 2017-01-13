Turkcell Platinum müşterileri yarı yıl tatilini Kartalkaya’da ayrıcalıklarla karşılayacak

Turkcell Platinum, bu kış da kayağa gidecek müşterilerini düşündü ve onlar için birbirinden özel konfor alanları yarattı. Turkcell Platinum, sevdikleri ve aileleriyle kayağa gidecekleri Kartalkaya tatillerini Platinum konforuyla planlamaya davet ediyor.

Turkcell Platinum müşterilerine Kartalkaya'ya ulaşımdan indirimli konaklamaya, ücretsiz kayak kiralamadan ısınma kabinlerine, sucuk ekmek ikramına kadar kış boyu pek çok ayrıcalık bekliyor. Turkcell Platinum ayrıca, kayarken müzik keyfini yaşamaları için fizy, tatildeyken dizilerini kaçırmamaları için Turkcell TV+, en güzel kayak fotoğraflarını saklayabilmeleri için lifebox ve şömine başında ısınırken dergi keyfi yaşamaları için Dergilik uygulamalarını müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor.

Kartalkaya'ya kişi başı gidiş-dönüş 75 TL

Kayak tatilini Turkcell Platinum'la planlayanlar kazançlı çıkıyor. Platinum müşterileri evlerinin önünden Kartalkaya'daki otellerine kadar kendi araçları yerine 13 kişilik lüks Platinum araçlarıyla giderek ulaşımlarını konforlu bir şekilde sağlayabiliyorlar. Bunun için de kişi başı gidiş dönüş sadece 75 TL ödüyorlar. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin tek yapması gereken ön rezervasyon formunu www.turkcell.com.tr/platinum sayfasından, Platinum uygulaması üzerinden veya Platinum Müşteri Hizmetleri aracılığıyla doldurmak olacak. Ulaşım Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul ve Ankara'dan sağlanırken, dört kişilik bir aile de aynı koşullar geçerli olmak üzere bu ayrıcalıktan faydalanabiliyor.

Sıcak eldivenler ve müzik keyfi Platinum kabinlerinde

Turkcell Platinum müşterileri, Platinum uygulamasından alacakları şifre ile Kartal Otel, Grand Kartal Otel, Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinde minimum iki gece konaklamalarda 100 TL indirim kazanıyorlar. Kayak kiralamak isteyen müşterilerini unutmayan Turkcell Platinum Rent a Play ve Palazzo Dorukkayak'tan 1 günlük kayak kiralama ücretini karşılıyor. Yine alacakları şifre ile Drop Cafe ve Cafe Kartal'da sucuk ekmek ve içecek Platinum müşterilerine özel ücretsiz olarak sunuluyor. Kartal otellerinde geçerli olmak üzere günübirlik kullanımlarda Skipass'ta %15 indirim avantajı sağlanırken, kayak molaları için hazırlanan özel ısınma kabinlerinde sıcak bir müzik molası imkânı da veriliyor.