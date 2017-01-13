Silikon Vadisi milyarderi: Apple'ın devri bitiyor!

Apple son yıllara sadece teknoloji alanında değil, genel olarak damgasını vurmuş bir şirket. Halihazırda dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın bu konumunu sürdürebilmesi için ciddi çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Ancak görünüşe göre bazıları Apple'ın bu konumunu uzun süre sürdüremeyeceğini düşünüyor.

Bu isimlerden birisi de Silikon Vadisi milyarderlerinden Peter Thiel. Facebook'un yönetim kurulunda bulunan ve ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın teknoloji lideri olan Peter Thiel, geçtiğimiz gün The New York Times'ın düzenlediği bir soru-cevap etkinliğine katıldı.

(Peter Thiel, Donald Trump ile Tim Cook arasında oturuyor.)

Apple'ın devri sona eriyor

Bu organizasyonda en dikkat çeken açıklama hiç şüphesiz ki gelen bir soru üzerine Thiel'in Apple'ın devrinin sona erdiğini söylemesi oldu. Thiel şöyle konuştu. "Bir akıllı telefonun nasıl görüneceğini ve neler yapacağını biliyoruz. Bu Tim Cook'un suçu değil, ancak telefon alanı daha fazla yenilik görebileceğimiz bir alan değil." dedi.

Thiel bu sözlerine ise Apple'ın telefon satışlarına ne kadar bağımlı olduğunu söyleyerek devam etti. Bu yüzden Apple'ın devrinin yavaş yavaş sona erdiğini belirtti.

Evet, Thiel'in dediği gibi Apple'ın gelirlerinin %60'ını iPhone'lar oluşturuyor. Geçen yıl iPhone satışlarının 14 yıl sonra gerilediği de düşünüldüğünde Theil'in iddiasına "absürd" diyemeyiz.

Öte yandan Thiel röportajda Google ve Facebook hakkında da bazı sorulara cevap verdi. Theil, Google'ın Obama yönetiminde çok daha güçlü hale geldiğini söylerken, Facebook hakkında son dönemde ortaya atılan komplo teorilerini komik bulduğunu belirtti.

Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz, sizce Apple teknoloji dünyasındaki bu hükümdarlığını daha ne kadar sürdürebilir?