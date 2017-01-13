Huawei ve SimpliVity işbirliği işletmelere fırsatlar sunacak

SimpliVity, bugün, dönüşümlü OmniStack teknolojisinin Huawei FusionServer üzerinde satışa sunulduğunu duyurdu. Huawei FusionServer'lı OmniStack, SimpliVity'nin tümüyle flaşlı hiper converged modellerinde sunuluyor ve tüm flaşın hızını ve güvenilirliğini, SimpliVity'nin en üst düzey konsolide edilmiş platformunun verimliliği, kullanımı kolaylığı ve esnekliği ile sunuyor.

Huawei Enterprise IT Çözüm Müdürü Cüneyt Gürses ''Huawei, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın yanı sıra Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'da güçlü bir varlık gösteren dünya çapında 3.5 milyar son kullanıcıya ulaşan önde gelen bir bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) çözüm sağlayıcısıdır. En hızlı büyüyen pazarlara hitap eden BT'deki en hızlı büyüyen şirketlerden ikisi olan SimpliVity ve Huawei, uluslararası sektörü genişletmek ve yönetmek için benzersiz bir konuma sahiptir.'' dedi.

Huawei'nin Bilgi Teknolojileri Sunucu Ürün Hattı Başkanı Qiu Long, "Huawei, SimpliVity ile bu gibi ortaklıklar ile müşterilerine dünya çapında değer katmaya devam ediyor" dedi. "SimpliVity OmniStack teknolojisini çalıştıran Huawei sunucuları, hiper dönüştürülmüş altyapıya ihtiyaç duyan işletmeler için kazan-kazan fırsatı sunmakta olduğunu gösteriyor."

Sadece SimpliVity'nin temel teknolojisi, yerli veri tekilleştirme ve veri koruması da dahil olmak üzere, kapsamlı depolama veri hizmetleri ile gerçek kurumsal düzeyde hiper convergence sunmaktadır. Satışların yüzde 50'si Kuzey Amerika dışından geliyor. SimpliVity'nin Huawei ile olan ortaklığı şirketin pazar konumunu ilerleteceği düşünülmekte.

SimpliVity CEO'su Doron Kempel, "SimpliVity'nin devrim niteliğindeki hiper dönüştürme teknolojisini Huawei'in hem sunucuları ve hemde güçlü küresel ayak izi ile birleştirerek, daha fazla müşterinin, SimpliVity'in sunduğu benzersiz avantajları fark edebilmesini hedefliyoruz. Müşterilerin hiper dönüştürülmüş altyapı konusunda seçim yapmak istediğini biliyoruz ve teknolojimizi dünyanın önde gelen sunucu sağlayıcıları Cisco, Lenovo, Dell ve şimdi Huawei ile birlikte sunuyoruz. SimpliVity, endüstrinin önde gelen sunucu platformlarında, hiper dönüştürme çözümünü sunarak müşteri ihtiyaçlarını öne ve merkeze koymaktadır " dedi.

Huawei hiper convergence ürünleri , hiper convergence yöneliminin dışında, aynı zamanda Masaüstü sanallaştırma, Bulut bilişim, Geleneksel BT uygulamaları, Büyük veri projeleri ve Yüksek başarımlı hesaplama projeleri altyapısında kullanılabilmektedir.