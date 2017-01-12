‘Yıldız Savaşları’ müzesi açılıyor!

Dünyanın en geniş hayran kitlesine sahip film serisi "Yıldız Savaşları"nın yaratıcısı George Lucas, ABD'nin Los Angeles kentinde başta "Yıldız Savaşları" olmak üzere, "Casablanca" ve "Oz Büyücüsü" gibi filmlerde kullanılan eşyaların sergileneceği bir müze açmaya hazırlanıyor. "Hikâye Sanatı Müzesi" ismi altında kurulacak olan müzenin 1 milyar dolara mal olacağı ve finansmanının tamamının Lucas tarafından karşılanacağı belirtildi. Müzenin kentteki Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi, Kaliforniyalı Afrika Asıllı Amerikalılar Müzesi ve Kaliforniya Bilim Merkezi'nin de bulunduğu Exposition Park'ta kurulacağı belirtildi. Müze için daha önce Chicago ve San Francisco kentlerinin düşünüldüğü ancak daha sonra Los Angeles'ta karar kılındığı belirtildi. Müzenin kent turizmine katkı sağlayacağı da düşünülüyor. Orijinal filmi 1977'de çeken Lucas, serinin haklarını 2012'de Walt Disney'ye 4 milyar dolara satmıştı.

Müzede Darth Vader'ın maskesi de dahil olmak üzere Lucas'ın koleksiyonundaki farklı sanatçılar George Lucas tarafından tasarlanan 40 bin eşya sergilenecek.

Kaynak: Sabah