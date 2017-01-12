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le yapılabilecek 9

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Giriş Tarihi: 12.01.2017, 21:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 21:59
Etiketler:
video statik elektrik numara eğlenceli nasıl yapılır
Statik elektrikle yapılabilecek 9 eğlenceli numara

Bu da statik elektriği kullanarak yapabileceğiniz birbirinden ilgi çekici ları bulabilirsiniz.

Emre Çetinkaya

Statik elektrik, bir maddenin içerisindeki ya da yüzeyindeki elektrik yüklerinin oransızlığı olarak tanımlanmakta. Yük, elektrik akımı ya da elektriksel deşarj tarafından uzağa hareket etmeye başlayacağı zamana kadar aynen kalır. , elektrik telleri ya da diğer iletkenler boyunca akan ve enerji aktaran elektrik akımının tam aksi olarak adlandırılıyor.

Mesela bazen günlük hayatta parkta tüylerimizin diken diken olma durumunu statik elektriğe örnek gösterebiliriz. İşte bu statik elektrikle yapılabilecek oldukça şeylerin olduğunu biliyor muydunuz?

"brusspup" isimli Youtube kanalı statik elektrikle yapılabilecek 9 eğlenceli numarayı sıralamış.

İşte o numaralar;

1.Hafif nesneleri havaya kaldırmak
2.Bir elektroskop yap
3.Balonların hareketlerini kontrol et
4.Suyu bük
5.Strafor topları alüminyum folyo içinde dans ettirin
6.Kabarcıkları kontrol et
7.Sopayı hareket ettir
8.Dokunmadan alüminyum folyoları hareket ettirmek
9.Bir poşeti strafor plakanın üzerine uçurun

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