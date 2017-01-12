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, güneş enerjili drone sini sonlandırıyor!

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Giriş Tarihi: 12.01.2017, 21:17 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 21:22
Etiketler:
google internet Alphabet titan proje iptal
Alphabet, güneş enerjili drone projesini sonlandırıyor!

, in olmadığı kırsal bölgelere insansız hava araçlarıyla (İHA) kablosuz erişim sağlamayı amaçlayan sini sonlandırdı.

devi Alphabet (Google), internetin olmadığı kırsal bölgelere insansız hava araçlarıyla (İHA) kablosuz erişim sağlamayı amaçlayan Titan sini sona erdirdi.

"9to5.com"un haberinde, 2014 yılında İHA üreticisi Titan Aerospace isimli şirketi satın alan Google'ın, İHA'larla dünyanın internet erişimi olmayan ücra bölgelerine erişim sağlama projesi olan Titan'a son verdiği bildirildi.

Deneme uçuşlarının başlamasının ardından, ekibi bazı teknik sorunlarla karşılaşmış ve proje için ayrılan bütçe azalmıştı.

Arizona çölünde, daha sonra İHA'nın kanadından kaynaklandığı anlaşılan, bir kaza yaşanmıştı.

Kaynak: AA
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