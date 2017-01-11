Yeni Nesil Ajan'ın 3. filmi 'Xander Cage'in Dönüşü' 27 Ocak'ta vizyonda

Başrolünde ABD'li ödüllü oyuncu Vin Diesel'in yer aldığı "Yeni Nesil Ajan" filminin üçüncü halkası "Xander Cage'in Dönüşü", 27 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Daniel John Caruso'nun üstlendiği yapımda, Donnie Yen, Tony Jaa, Deepika Padukone, Samuel L. Jackson, Kris Wu, Ruby Rose, Nina Dobrev, Rory McCann ile Toni Collette rol aldı.

Aksiyon, dram, gerilim ve macera türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin konusu, kısaca şöyle:

"Hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. Pandora'nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor. Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerindeki gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor."

Senaryosunu John D. Brancato, Michael Ferris, F. Scott Frazier ve Chad St. John'un yazdığı filmin yapımcılığını ise Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Vin Diesel ve Samantha Vincent üstlendi.

İşte filmin fragmanı;

Kaynak: AA