Yeni araştırma: Hepimiz 'yıldız tozu' taşıyoruz

Bilim adamları, insanoğlunun "yıldız tozu" taşıdığına dair eski bir inanışı yapılan bir araştırmayla destekledi.
Sloan Dijital Gökyüzü Araştırmalarında (SDSS) görevli bilim adamları, yıldızların atmosferlerindeki kimyasallarla ilgili bilgi edinmek amacıyla New Mexico'da Apache Point Gözlemevi'ndeki teleskobu kullandı.
Çalışmaları sırasında tayf ölçümü tekniğiyle bir yıldızın her elementi ne miktarda içerdiğini ölçen bilim adamları, yaşam için kilit öneme sahip karbon, hidrojen, oksijen, fosfor ve sülfür elementlerinin hepsini içeren 150 binden fazla yıldızdan oluşan bir katalog hazırladı.
New Mexico Üniversitesinden Sten Hasselquist, teknik sayesinde ilk kez Samanyolu Galaksisi'nde elementlerin dağılımını inceleyebildiklerini belirterek, ölçüm yaptıkları elementlerin, insan vücudunun kütlesinin yüzde 97'sini oluşturan atomları içerdiğini söyledi.
Katalogda her bir yıldız için yaklaşık iki düzine elementin miktarları listeleniyor.
Çalışmada, yaşam için gerekli her bir elementin mevcudiyetinin, galakside bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterdiği de belirtildi.
Kaynak: AA
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uydur uydur söyle..ancak bunları söylerken az viski ve benzerlerini iç..ey uyduran kişi..! amacı allah,ı inkar etmektir bu mel,unların..lanetler size olacaktır.. utanmadan bazıları evren veya evrenler (onlara göre) sonsuzdur..evveli ve sonu yoktur .diyorlar...dergilerinde..öldüğünüzde görürsünüz.inkarcılığı..cevapla 11.01.2017 23:11
yıldız tozu veya otu veya toprağı olmak isteyenler olsun..biz allahın yarattğı insan,ız..babamızda adem as.dır..gerisi hikayedir..ve aslımızda topraktır..toz moz değiliz..cevapla 11.01.2017 23:08
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