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Yeni : Hepimiz '' taşıyoruz

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 21:27 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 21:32
Etiketler:
araştırma yıldız tozu araştırma New mexico Sten Hasselquist Sloan Dijital Gökyüzü Araştırmaları
Yeni araştırma: Hepimiz 'yıldız tozu' taşıyoruz

Bilim adamları, insan vücudunun kütlesinin yüzde 97'sini oluşturan atomların yıldız tozlarında da bulunduğunu bildirdi.

Bilim adamları, insanoğlunun "yıldız tozu" taşıdığına dair eski bir inanışı yapılan bir yla destekledi.

Sloan Dijital Gökyüzü Araştırmalarında (SDSS) görevli bilim adamları, yıldızların atmosferlerindeki kimyasallarla ilgili bilgi edinmek amacıyla New Mexico'da Apache Point Gözlemevi'ndeki teleskobu kullandı.

Çalışmaları sırasında tayf ölçümü tekniğiyle bir yıldızın her elementi ne miktarda içerdiğini ölçen bilim adamları, yaşam için kilit öneme sahip karbon, hidrojen, oksijen, fosfor ve sülfür elementlerinin hepsini içeren 150 binden fazla yıldızdan oluşan bir katalog hazırladı.

New Mexico Üniversitesinden Sten Hasselquist, teknik sayesinde ilk kez Samanyolu Galaksisi'nde elementlerin dağılımını inceleyebildiklerini belirterek, ölçüm yaptıkları elementlerin, insan vücudunun kütlesinin yüzde 97'sini oluşturan atomları içerdiğini söyledi.

Katalogda her bir yıldız için yaklaşık iki düzine elementin miktarları listeleniyor.

Çalışmada, yaşam için gerekli her bir elementin mevcudiyetinin, galakside bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterdiği de belirtildi.

Kaynak: AA
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yıldız tozu yıldız tozu

uydur uydur söyle..ancak bunları söylerken az viski ve benzerlerini iç..ey uyduran kişi..! amacı allah,ı inkar etmektir bu mel,unların..lanetler size olacaktır.. utanmadan bazıları evren veya evrenler (onlara göre) sonsuzdur..evveli ve sonu yoktur .diyorlar...dergilerinde..öldüğünüzde görürsünüz.inkarcılığı..

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evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 23:11
yıldız tozu yıldız tozu

yıldız tozu veya otu veya toprağı olmak isteyenler olsun..biz allahın yarattğı insan,ız..babamızda adem as.dır..gerisi hikayedir..ve aslımızda topraktır..toz moz değiliz..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 23:08
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