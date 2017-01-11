İkizlerden ödüllü tasarruf projesi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde ikiz lise öğrencilerinin hazırladığı, TÜBİTAK ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından açılan yarışmada birinci olan proje, kalorifer petekleri olan tüm doğalgaz sistemlerinde tasarruf imkanı sağlıyor.

Kaman Bilim Sanat Merkezi'nin ikiz öğrencilerinden Aysıla ve Emine Ayyüce Altıntaş'ın hazırladığı "Kalorifer Radyatörlerindeki Hava Sıkışmasını Gösteren Işıklı Uyarı Sistemi Projesi", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen yarışmadan birincilik ödülüyle döndü.

Evlerindeki kalorifer sisteminin yeterli ısı vermemesinden yola çıkarak, emekli öğretmen olan anne ve babalarının da katkılarıyla projeyi hazırlayan ikizler, projeye sahip çıkılması ve üretim yapılması halinde ısınmada ülke ekonomisine ciddi bir tasarruf sağlanacağı inanıyor.

Kardeşlerden Emine Ayyüce Altıntaş, evlerindeki kalorifer sisteminin peteklerinde yaşanan ısınma sorununa çözüm bulmak için yaptıkları araştırmanın projeye dönüştüğünü söyledi.

Hazırladıkları projeyi Kaman Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğretmenleriyle paylaştıklarını belirten Altıntaş, onların yönlendirmesi sonucu TÜBİTAK ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün başlattığı yarışmaya katılarak 250 proje arasında birinciliği elde ettiklerini dile getirdi.

Projenin amacının erken uyarı ile ısı ve para tasarrufu sağlanması olduğuna işaret eden Altıntaş, peteklerde hava sıkışmasını gösteren ışıklı uyarı sistemi ile enerji kaybının azaltılmasını hedeflediklerini anlattı.

250 proje arasından birinci oldu

Proje danışmanı Kaman Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Emrah Yıldırım ise 250 proje arasından birinci seçilen "Kalorifer Radyatörlerindeki Hava Sıkışmasını Gösteren Işıklı Uyarı Sistemi" projesinin evlerde, iş yerlerinde, sanayi kuruluşlarında da rahatça kullanılacağını söyleyerek, "Basit bir mekanizma ile büyük tasarruflar elde edebiliriz. Projemiz önce ilk 10, sonra ise Türkiye birincisi seçildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA