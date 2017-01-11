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Deniz suyu lerindeki artış asırlarca sürecek

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 19:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 19:13
Etiketler:
nasa bilim araştırma seviye MIT deniz seviyesi araştırma
Deniz suyu seviyelerindeki artış asırlarca sürecek

Sera etkisi oluşturan gazların emisyonu tamamen durdurulsa bile deniz suyu lerindeki artışın yüzyıllar boyu devam edeceği bildirildi.

Dünyada sera etkisi yaratan gazların emisyonunun bir gün tamamen durdurulması halinde bile deniz suyu lerindeki artışın yüzyıllar boyunca süreceği bildirildi.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan , sera etkisi yaratan, kısa ömürlü metan, kloroflorokarbon ve hidroflorokarbon gibi gazların neden olduğu ısınmanın, bunların atmosferden tamamen temizlenmesini izleyen yüzyıllar boyunca dahi deniz suyu seviyesinde artışa yol açabileceğini gösterdi.

MIT ve Simon Fraser Üniversitesinin yaptığı, Kanada Doğa Bilimleri ve Teknik Araştırma Konseyi ile ABD Uzay ve Havalık Dairesinin (NASA) desteklediği , karbondioksit emisyonunun 2050 yılında durdurulması halinde gazın neredeyse yarısının bunu izleyen 750 yıl boyunca atmosferde kalacağı, deniz suyu seviyelerinin 100 yıl sonra 2050'de gözlenin iki, 500 yıl sonra da dört katına çıkacağını ortaya koydu.

Araştırmada deniz suyu seviyelerindeki artışın özellikle sahil bölgelerini ve adaları sular altında bırakabileceği öngörüsünde de bulunuldu.

Geçen yıl 175 ülke tarafından imzalanan İklim Değişikliği Anlaşması, sera gazı salımlarının kısıtlanmasını hedefliyor.

Şu ana kadar iklim konusunda imzalanmış en kapsayıcı anlaşmayla küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ila 2 derece arasında sınırlandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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