Norveç'te FM radyo devri tamamen kapanıyor!

Günümüzde yaşı 20'nin üzerinde olan herhalde hemen herkes FM (Frekans modülasyonu) radyoları ve onların zamanında ne kadar değerli olduğunu bilir. Bir yaz akşamı aracınızla yolculuk yaptığınızı ve FM radyonuzda en sevdiğiniz şarkıya denk geldiğinizi hayal edin. Herhalde bu anın tadını hiçbir şey vermez. Ancak her şeyin dijitalleştiği günümüzde görünüşe göre bu trendin son kurbanı FM radyolar olacak.

Bu konuda ilk somut adımları atan Norveç, 2017 sonuna kadar FM radyo istasyonlarının tamamının kapanacağını duyurdu. Gelecek hafta itibarıyla başlayacak olan kapanma işlemlerinin yıl sonuna kadar başkent Oslo ile birlikte tamamlanması bekleniyor.

Şu anda 5.2 milyon nüfusa sahip olan Norveç'te evlerin %70'lik kısmında zaten DAB (Digital Audio Broadcasting) yani dijital radyo ağı mevcut. Ancak tabi araçlarda durum böyle değil. Bu yüzden araçların büyük bölümü yıl sonunda radyosuz kalacak. Ancak tabii ki belli bir ücret karşılığında araçlarına DAB sistemi kurdurabilirler.

Norveç Kültür Bakanı Thorhild Widwey, DAB sistemine tamamen geçilmesiyle birlikte, insanların daha çeşitli radyolara ve daha kaliteli seslere ulaşabileceğini belirtiyor.