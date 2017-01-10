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'nin ismi değişiyor, işte yeni ismi!

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 12:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 12:22
Etiketler:
lig tv televizyon tv beIN Media digiturk
Lig TV'nin ismi değişiyor, işte yeni ismi!

Türk futbolseverlerin Spor Toto Süper Lig'i takip ettiği kanalının ismi beIN Sports oluyor.

platformunun yeni sahibi beIN Media, Lig TV kanallarının ismini değiştiriyor.

Lig TV tarih oluyor

Türk futbolseverlerin 2001 yılından bu yana Süper Lig'i takip ettiği kanalının ismi beIN Sports oluyor. 2015 yılında Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalının ismi tarih olacak.

13 Ocak'tan itibaren Lig , Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.

Perşembe günü son yayın

Habertürk'ün haberine göre; Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nın da yayın haklarına sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayınlarını Perşembe günü gerçekleştirecekler.

Kaynak: Sabah
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