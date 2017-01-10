| Üye ol | 10 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

, ilk haftasında zirveye oturdu

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 10.01.2017, 20:46 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 20:59
Etiketler:
film sinema vizyon Çalgı Çengi İkimiz Çalgı Çengi Ahmet Kural Murat Cemcir
Çalgı Çengi İkimiz, ilk haftasında zirveye oturdu

İlk iyle birlikte yükselişe geçen ve 'in rol aldığı "" filmi a hızlı bir giriş yaptı.

Emre Çetinkaya

Yıllardır çıktı, çıkacak derken Çalgı Çengi inin ikincisi, "Çalgı Çengi İkimiz" sonunda geçtiğimiz gün a girdi. Başrolleri Ahmet Kural ve Murat Cemcir olan film, bu ikilinin son zamanlarda artan popülaritesinden dolayı büyük bir merakla bekleniyordu.

Görünüşe göre film ilk hafta sonunda seyirci tarafından bekleneni aldı. Yapılan açıklamaya göre film, gösterime girdiği ilk hafta sonunda 607 bin 133 kişi tarafından seyredildi.

İlk filmi 10'a katladı

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 6 yıl önce çekilen ve 59 bin 736 kişi tarafından seyredilen 'nin devam filmi olan yapım, 3 günde ilk filmin seyirci sayısının 10 katına ulaştı.

İşte bu da Box Office Türkiye verileri;

Peki Çalgı Çengi İkimiz filmini siz nasıl buldunuz?
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11472
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın