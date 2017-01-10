Çalgı Çengi İkimiz, ilk haftasında zirveye oturdu

Yıllardır çıktı, çıkacak derken Çalgı Çengi filminin ikincisi, "Çalgı Çengi İkimiz" sonunda geçtiğimiz gün vizyona girdi. Başrolleri Ahmet Kural ve Murat Cemcir olan film, bu ikilinin son zamanlarda artan popülaritesinden dolayı büyük bir merakla bekleniyordu.

Görünüşe göre film ilk hafta sonunda seyirci tarafından bekleneni aldı. Yapılan açıklamaya göre film, gösterime girdiği ilk hafta sonunda 607 bin 133 kişi tarafından seyredildi.

İlk filmi 10'a katladı

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 6 yıl önce çekilen ve 59 bin 736 kişi tarafından seyredilen Çalgı Çengi'nin devam filmi olan yapım, 3 günde ilk filmin seyirci sayısının 10 katına ulaştı.

İşte bu da Box Office Türkiye verileri;

Peki Çalgı Çengi İkimiz filmini siz nasıl buldunuz?