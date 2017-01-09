Türk öğrenciler İHA'lara 'otonom şarj' özelliği kazandıracak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, 2014'te birkaç prototipini üretip "bilkopter" adını verdikleri insansız hava araçlarının (İHA) kendi kendilerini şarj edip daha uzun mesafe uçuş yeteneği kazanmaları için çalışma yapıyor.

Akıllı yazılım sayesinde kumandasız hareket edebilen ve otonom şarj sistemiyle kısa mesafeli uçuş sorunlarının ortadan kaldırılması planlanan dört, altı ve sekiz rotorlu, açık kaynak kodlu döner kanat İHA'ların prototiplerine ''Kayı, Dodurga ve Bayat'' adı verilmesi planlanıyor.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cihan Karakuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilkopter projesinin 2012'de öğrenciler arasında sinerji oluşturmak amacıyla başlatıldığını söyledi.

Çalışmalar sonucunda 2014'te İHA'lardan birkaç prototip ürettiklerini anlatan Karakuzu, araçların daha akıllı hale getirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Otonom şarj sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Yüzgeç de uzun soluklu bir proje olan bilkopterin sınır güvenliği ve trafik kontrolü, zirai ilaçlama, yangınla mücadele, sinema sektörü, hedef tespiti ve takibi, kargo taşıma, haritalama, kaçak yapılaşma tespiti, arama kurtarma işlemleri, spor faaliyetlerinin yönetilmesi ve izlenmesi gibi farklı alanlarda kullanılabileceğini bildirdi.

Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Metin Kesler de İHA projesinin akademik yönden önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bu çalışmada şunu tespit ettik, bu tarz insansız hava araçlarında en büyük sorun enerji problemi. Enerji problemi üzerine araştırmalar yapıyoruz. Şu anda önerdiğimiz bir yöntem, bu araçların kendi kendine otonom şarj olmalarına yönelik altyapı oluşturmak.'' ifadelerini kullandı.

"Proje, üniversitemizin yüz akı olacak"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencilerinin başlattığı bilkopter projesinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Projenin henüz sonuçlanmadığını ancak önemli aşamaların katedildiğini dile getiren Taş, "Proje ekibimiz, kumandasız ve enerji sorununu ortadan kaldıracak, yeni çözümler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Proje, üniversitemizin yüz akı olacak. Üniversite olarak bu tür projeleri desteklemek istiyoruz.'' dedi.

Kaynak: AA