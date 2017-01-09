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’de bir kadın seçimleri hack’lemekten listeye alındı

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 17:24
Etiketler:
ABD internet siber Alisa Shevchenko rusya hacker iddia
ABD’de bir kadın seçimleri hack’lemekten listeye alındı

'de bir Rus kadın, son seçimleri manipüle etmeye çalıştığı sıyla yaptırım listesine alındı.

'li yetkililerin Alisa Shevchenko isimli Rus bir kadını 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı ileri sürüldü. Shevchenko'nun çalıştığı ZOR isimli şirketin Rus casuslara "teknik araştırma ve geliştirme" desteği sunduğu ve ülkedeki faaliyetlerinin men edildiği belirtildi.

ları reddeden Shevchenko ise, artık iş bulamayacağından endişe ediyor. Öte yandan "'nın siber saldırı yoluyla ABD'deki başkanlık seçimlerini etkilediği" iddiasıyla ilgili istihbarat birimlerinden brifing alan seçilmiş Başkan Donald Trump, Moskova'nın seçimlere bir etkisinin olduğuna inanmadığını bildirdi. ABD istihbarat kurumlarının konuyla ilgili son raporunda ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "emri bizzat verdiği" öne sürüldü.

20 Ocak'ta görevine resmen başlayacak olan Trump, bu konuda istihbarat yetkililerinden ilk kez brifing aldı.

Kaynak: Sabah
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