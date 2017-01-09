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86 yolculu uçağa çarptı

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 00:37 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 00:43
Etiketler:
Mozambik uçak kaza drone boeing 737
86 yolculu uçağa drone çarptı

Havaalanı'na iniş yapan bir , büyük bir tehlike atlattı. Uçağa bir çarptı. İşte detaylar.

Son zamanlarda artan insansız hava araçlarının () kullanımı lar için tehdit olmaya devam ediyor. En son Mozambik'te bir drone inişe geçen uçağa çarptı. 86 yolculu Boeing 737 uçağı, başkent Tete'ye yaklaşırken drone ile çarpıştı.

Drone, uçağın gövdesinin ön sağ kısmına zarar verdi. Güvenli şekilde iniş yaptırılan uçakta mucize eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: Sabah
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