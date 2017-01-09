86 yolculu uçağa drone çarptı

Son zamanlarda artan insansız hava araçlarının (drone) kullanımı uçaklar için tehdit olmaya devam ediyor. En son Mozambik'te bir drone inişe geçen uçağa çarptı. 86 yolculu Boeing 737 uçağı, başkent Tete'ye yaklaşırken drone ile çarpıştı.
Drone, uçağın gövdesinin ön sağ kısmına zarar verdi. Güvenli şekilde iniş yaptırılan uçakta mucize eseri yaralanan olmadı.
Kaynak: Sabah
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