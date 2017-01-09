160 km/s hız yapan uzaktan kumandalı arabayla çarpıcı görüntüler çıkardılar!

The Slow Mo Guys isimli Youtube kanalında ağır çekimde gerçekten adeta gözleri okşayan videolar hazırlanmaya devam ediyor. Ekip son olarak bir uzaktan kumandalı arabayla ortaya gerçekten harika görüntüler çıkarmayı başarmış.

160 km/s hız yapabilen bir uzaktan kumandalı araba kullanan ekip, bu araçla un, ateşin içinden geçmiş ve sonunda da kaza yapmışlar. Tüm bu olaylar ise ağır çekimde ortaya harika görüntülerin çıkmasına sebep olmuş.

İşte o video;