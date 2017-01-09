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160 km/s hız yapan uzaktan kumandalı arabayla çarpıcı görüntüler çıkardılar!

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 12:44
Etiketler:
ağır çekim slow motion video ilginç harika
160 km/s hız yapan uzaktan kumandalı arabayla çarpıcı görüntüler çıkardılar!

The Slow Mo Guys, bir uzaktan kumandalı arabayla gerçek anlamda görüntüler ortaya çıkarmayı başardılar. İşte o görüntüler.

Emre Çetinkaya

The Slow Mo Guys isimli Youtube kanalında de gerçekten adeta gözleri okşayan lar hazırlanmaya devam ediyor. Ekip son olarak bir uzaktan kumandalı arabayla ortaya gerçekten görüntüler çıkarmayı başarmış.

160 km/s hız yapabilen bir uzaktan kumandalı araba kullanan ekip, bu araçla un, ateşin içinden geçmiş ve sonunda da kaza yapmışlar. Tüm bu olaylar ise ağır çekimde ortaya harika görüntülerin çıkmasına sebep olmuş.

İşte o video;
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