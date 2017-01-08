Telefonu arıza yaptı, Vatan Bilgisayar'a kamyonla daldı!

Kocaeli'de kamyon sürücüsü Emre T., arıza yapan telefonunu aldığı mağazaya kamyonla daldı. Olay, dün 17.30 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki bir elektronik mağazasında meydana geldi.

Bir süre önce aldığı telefonunu tamire getirdiği mağazada kendisiyle ilgilenilmediğini ileri süren Emre T. dışarı çıktı ve mağaza önüne park eden araçları "Çekilin" diye uyardı. Daha sonra yol kamyonuna binen Emre T. mağazanın duvarına çarptı. Duvar hasar görürken, çalışanlar ve müşteriler kısa süreli panik yaşadı. Şüphe üzerine kamyonda bomba uzmanlarınca inceleme yapıldı. Kızgın sürücü Emre T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Abbas Çakar/Sabah