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u arıza yaptı, 'a la daldı!

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Giriş Tarihi: 08.01.2017, 14:30 Güncelleme Tarihi: 08.01.2017, 14:35
Etiketler:
vatan bilgisayar kamyon kocaeli telefon mağaza ilginç olay
Telefonu arıza yaptı, Vatan Bilgisayar'a kamyonla daldı!

'de yaşanan da bir kişi, aldığı un arıza yapmasının ardından 'a la daldı.

Kocaeli'de sürücüsü Emre T., arıza yapan unu aldığı ya kamyonla daldı. , dün 17.30 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki bir elektronik mağazasında meydana geldi.

Bir süre önce aldığı telefonunu tamire getirdiği mağazada kendisiyle ilgilenilmediğini ileri süren Emre T. dışarı çıktı ve mağaza önüne park eden araçları "Çekilin" diye uyardı. Daha sonra yol kamyonuna binen Emre T. mağazanın duvarına çarptı. Duvar hasar görürken, çalışanlar ve müşteriler kısa süreli panik yaşadı. Şüphe üzerine kamyonda bomba uzmanlarınca inceleme yapıldı. Kızgın sürücü Emre T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Abbas Çakar/Sabah
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ismail ismail

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evet0
hayır0
cevapla 08.01.2017 23:53
Kaan Kaan

Helal olsun sana adam adam...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.01.2017 21:42
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