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Giriş Tarihi: 08.01.2017, 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2017, 12:07
Etiketler:
beyaz saray dünya göktaşı açıklama belge meteor
Beyaz Saray’dan göktaşı açıklaması

, ve göktaşlarıyla ilgili yeni bir yayınladı.

ABD yönetimi 'ya olası çarpması halinde neler yapılacağına dair bir yayımladı. Beyaz Saray'ca hazırlanan "Dünya'ya Yakın Cisimlere Ulusal Hazırlık Stratejisi" çalışmasında, gezegenin göktaşlarına karşı yeteri kadar korunmadığı belirtildi.

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Planda, Dünya'ya yakın cisimlerin tespiti, takip edilmesi, bu cisimlerin Dünya'ya çarpmadan önce yönlerinin değiştirilmesi için yöntemler öngörülüyor.

Kaynak: Sabah
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