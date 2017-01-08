Beyaz Saray’dan göktaşı açıklaması

ABD yönetimi Dünya'ya olası göktaşı çarpması halinde neler yapılacağına dair bir belge yayımladı. Beyaz Saray'ca hazırlanan "Dünya'ya Yakın Cisimlere Ulusal Hazırlık Stratejisi" çalışmasında, gezegenin göktaşlarına karşı yeteri kadar korunmadığı belirtildi.

Planda, Dünya'ya yakın cisimlerin tespiti, takip edilmesi, bu cisimlerin Dünya'ya çarpmadan önce yönlerinin değiştirilmesi için yöntemler öngörülüyor.

Kaynak: Sabah