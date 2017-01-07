Yeraltı kablolarını kesildi, yoğun siber saldırı atlatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik hatlarına saldırılara ilişkin gözaltına alınan kişiler olduğunu belirterek, "Yeraltı kablolarının kesilmesinin yanı sıra, farklı eylemler de var" dedi. Son dönemde artan ihbarlar sonrasında özellikle trafo ve tevzi merkezlerine ilişkin tedbirlerin artırıldığına dikkat çeken Albayrak, "En son önceki gün ABD merkezli bir kaynak üzerinden çok yoğun bir siber atak gerçekleşti. Sistematik bir şekilde Enerji Bakanlığı'nın farklı merkezlerine saldırılar gerçekleşiyor, biz püskürtüyoruz" diye konuştu. aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, şu açıklamaları yaptı:

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI: Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul'da geçen hafta yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin birçok ihbar aldık. Bu hafta bulguları savcılarımızla paylaşarak bu sürecin yargı ayağını başlattık. Son dönemde artan ihbarlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'mızla çok ciddi bir sürece koordineli olarak başladık. Sadece İstanbul değil tüm noktaları dikkate alıyor ve ekstra güvenlik tedbirleri için adımlar atıyoruz. Her türlü sabotaj eylemlerine karşı tedbir almak zorundayız.

TARİHTE İLK DEFA: İstanbul'da 3 farklı noktadaki eylemde birkaç kişiden bahsediyoruz. Elektrik kesintilerine ilişkin süreci ilk dakikadan itibaren denetimlerle kontrol ettik. Hava normalleşmeye başladığında da hasarın büyüklüğünü çok net görmüş olduk. 7 ana hattımız tarihte ilk defa aynı anda koptu. Bu nedenle sistemde çok ciddi bir hasar meydana geldi. Şu an itibarıyla 7 hattın 4'ünü sisteme yeniden kattık. İlk hattı devreye aldıktan sonra İstanbul'da meskenlerin sıkıntısını, ikincisinde de sanayiyi çözdük. SİBER ATAKLARI PÜSKÜRTÜYORUZ: Olabilecek her türlü aksaklığa karşı tedbir alıyoruz. Olayın siber tarafı da var. 30 Aralık itibarıyla aldığımız ciddi bir ihbar sonrasında 31 Aralık gecesiyle ilgili tedbir aldık. En son önceki gün ABD merkezli bir kaynak üzerinden çok yoğun bir siber atak gerçekleşti. Ancak Türkiye'nin enerji arz güvenliği noktasından bakıldığında ciddi bir üretim riski yok.

YENİLENEBİLİR İÇİN İHALE YAKINDA

Tüm Türkiye'deki stratejimizin bir ayağı şu: Yenilenebilir enerji noktasında ilk ihalemizi yakın zamanda inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye son 10 yılda enerji ithalatına büyük para harcadı. Dışa bağımlı bir ülkeyseniz mevcut kaynakları kullanmak zorundasınız. Son yıllardaki keşiflerle 3000 kalorili kömürleri keşfettikten sonra daha verimli bir portföyü ortaya koymak zorundasınız.

Kaynak: Sabah