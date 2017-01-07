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Giriş Tarihi: 07.01.2017, 12:11 Güncelleme Tarihi: 07.01.2017, 12:16
Etiketler:
CES 2017 teknosa las vegas Bülent Gürcan teknoloji
TeknoSA, CES 2017'de boy gösterdi

’ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES) katılan Genel Müdürü 2017 yılında nin gündeminin yine çok yoğun olacağını söyledi. Hayatın farklı alanlarına dokunan yepyeni ürünleri yeni yılda tüm satış kanallarından Türkiye ile buluşturacaklarını belirten Gürcan, “2017’de de teknolojide tek adres TeknoSA olacak” dedi.

Emre Çetinkaya

Nevada'da bu yıl 50.si düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te dünya markalarının temsilcileri ile bir araya gelen TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2017'de gündeminin çok yoğun olacağını söyledi.

Pek çok markanın 2017'de yepyeni ürünler piyasaya süreceğini belirten Gürcan, "Hayatın farklı alanlarında yeni ürünler görmeye devam edeceğiz. Biz de TeknoSA olarak, hem teknoloji ürünlerindeki gelişmelerin yaratacağı hareketlilik hem de yenilikçi hizmetlerimiz ve uygulamalarımız ile değer yaratmaya devam edeceğiz. Pek çok markanın yepyeni ürünlerini yeni yılda tüm satış kanallarından Türkiye ile buluşturacağız. 2017'de teknolojide tek adres yine TeknoSA olacak" dedi.
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