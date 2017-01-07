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unda her zaman kazanmak ister misiniz?

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Giriş Tarihi: 07.01.2017, 11:44 Güncelleme Tarihi: 07.01.2017, 11:46
Etiketler:
bilim bilim insanları Taş-Kağıt-Makas çin oyun çözüm keşif
Taş-Kağıt-Makas oyununda her zaman kazanmak ister misiniz?

Tüm dünyada bilinen ünlü unu hatırladınız mı? İşte bu oyunda her zaman kazanmanın yolu bulundu.

Emre Çetinkaya

Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, oynadığımız Taş-Kağıt-Makas u aslında dünyaca ünlü ve hemen herkesin bildiği bir oyun. Genellikle iki kişi arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu birisinin isteği yapılacaksa bu kişi, oyunu ile belirlenirdi. Peki bu oyunda her zaman kazanmak ister miydiniz?

Çinli bilim insanları tarafından bu ünlü oyunda kazanmanın sel formülü bulundu. Aslına bakarsanız büyük ihtimalle kazanmanın. 360 öğrenciyle yapılan testler sonucu bu bu oyunda yapılan hamlelerden kazanmanın formülünü çıkarmışlar.

İşte o kazandıran formül;

-Eğer son el kazandıysan;

...taş ile kazandıysan, sonraki el makas oyna.
...makas ile kazandıysan, sonraki el kağıt oyna.
...kağıt ile kazandıysan, sonraki el taş oyna.

-Eğer son el kaybettiysen;

...taş ile kaybettiysen, sonraki el kağıt oyna.
...makas ile kaybettiysen, sonraki el taş oyna.
...kağıt ile kaybettiysen, sonraki el makas oyna.

Bu araştırma sonucu bilim insanları, oynayan kişilerde kazandığı elde tekrar aynı hamleyi yapma eğilimi görmüş. Bu yüzden burada olay kaybettikten sonra önceki el oynadığın hamleyi yenen hamleyi yapmak.
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Hic vir ise yaramiyor yine yenildim Hic vir ise yaramiyor yine yenildim

Ise yaramiyore

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 13:12
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