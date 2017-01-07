Taş-Kağıt-Makas oyununda her zaman kazanmak ister misiniz?

Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, oynadığımız Taş-Kağıt-Makas oyunu aslında dünyaca ünlü ve hemen herkesin bildiği bir oyun. Genellikle iki kişi arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu birisinin isteği yapılacaksa bu kişi, Taş-Kağıt-Makas oyunu ile belirlenirdi. Peki bu oyunda her zaman kazanmak ister miydiniz?

Çinli bilim insanları tarafından bu ünlü oyunda kazanmanın bilimsel formülü bulundu. Aslına bakarsanız büyük ihtimalle kazanmanın. 360 öğrenciyle yapılan testler sonucu bu bilim insanları bu oyunda yapılan hamlelerden kazanmanın formülünü çıkarmışlar.

İşte o kazandıran formül;

-Eğer son el kazandıysan;

...taş ile kazandıysan, sonraki el makas oyna.

...makas ile kazandıysan, sonraki el kağıt oyna.

...kağıt ile kazandıysan, sonraki el taş oyna.

-Eğer son el kaybettiysen;

...taş ile kaybettiysen, sonraki el kağıt oyna.

...makas ile kaybettiysen, sonraki el taş oyna.

...kağıt ile kaybettiysen, sonraki el makas oyna.

Bu araştırma sonucu bilim insanları, oynayan kişilerde kazandığı elde tekrar aynı hamleyi yapma eğilimi görmüş. Bu yüzden burada olay kaybettikten sonra önceki el oynadığın hamleyi yenen hamleyi yapmak.