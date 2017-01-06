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Türkiye'de devrimi yaratacak 10

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Giriş Tarihi: 06.01.2017, 19:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 19:17
Etiketler:
dijital TÜBİTAK Teknoloji Yol Haritası teknoloji hedef
Türkiye'de teknoloji devrimi yaratacak 10 hedef

Türkiye'nin, Yeni Sanayi Devrimi'ne hazırlanmasına yönelik 10 k belirlendi.

Dünyadaki dijital dönüşüm eğilimi dikkate alınarak, Türkiye'nin yeni sanayi devrimindeki konumunun güçlendirilmesi ve sanayide dönüşümün hızlandırılması amacıyla "akıllı üretim sistemlerine hizmet eden kilit ve öncü lerin belirlenmesi" için bir dizi çalışma yürütüldü.

, bu çalışmalar sonunda Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı hazırladı.

, teknoloji grupları altında belirlenen ulusal stratejik ler, Türkiye'nin bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik ürün/teknolojiler, bunların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da geliştirilen kritik ürün ve teknolojilerin öncelikli sektörel uygulamaları şeklinde çok katmanlı olarak belirlendi. Teknoloji yol haritasında, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin odaklanacağı 3 teknoloji grubunda, 8 kritik teknoloji, 10 stratejik hedef ve 29 kritik ürüne yer verildi.

"Dijitalleşme" teknoloji grubundaki kritik teknolojiler "büyük veri ve bulut bilişim", "sanallaştırma" ve "siber güvenlik"; "etkileşim" teknoloji grubundaki kritik teknolojiler "nesnelerin interneti" ve "sensör teknolojileri"; "geleceğin fabrikaları" teknoloji grubundaki kritik teknolojiler "eklemeli imalat", "ileri robotik sistemler" ve "otomasyon ve kontrol sistemleri"nden oluştu.

Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı'ndaki 10 hedef ve kapsamı şöyle:

Taslağa nihai şekli, ay sonuna kadar alınacak görüş ve öneriler doğrultusunda verilecek.

Kaynak: AA
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