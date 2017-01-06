Saatte 241 km hızla fırlatılan bıçağı meyveler üzerinde test ettiler!

Youtube kanallarında ilginç videolar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün TheBackyardScientist adlı Youtube kanalı ilginç bir video ile karşımıza çıktı.

Videoda ekip, özel bir roket hazırlamış ve bu roket ile bir bıçağı saatte 241 km hızla meyvelere ve diğer nesnelere fırlatmışlar. Sonrasında ise bu anlar slow motion kamerayla kaydedilmiş.

İşte o video;