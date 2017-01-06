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Saatte 241 km hızla fırlatılan bıçağı meyveler üzerinde test ettiler!

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Giriş Tarihi: 06.01.2017, 19:46 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 19:55
Etiketler:
TheBackyardScientist video ilginç youtube slow motion
Saatte 241 km hızla fırlatılan bıçağı meyveler üzerinde test ettiler!

adlı kanalı bir ile karşımıza çıktı.

Emre Çetinkaya

kanallarında lar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün TheBackyardScientist adlı Youtube kanalı ilginç bir video ile karşımıza çıktı.

Videoda ekip, özel bir roket hazırlamış ve bu roket ile bir bıçağı saatte 241 km hızla meyvelere ve diğer nesnelere fırlatmışlar. Sonrasında ise bu anlar kamerayla kaydedilmiş.

İşte o video;
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Deadspace Deadspace

Adamın kanalının internet sitesis ".ist" vaybe

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cevapla 07.01.2017 04:01
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