İngiltere lazer silahı geliştiriyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, lazer silahı üretilmesi için 30 milyon sterlinlik sözleşme yaptığını açıkladı. Farklı Avrupa savunma firmaları karada ve denizde hedefleri belirleyip takip edebilecek bir prototip üretmek için birlikte çalışacak.

Üretimin ve testlerin başarılı olması halinde lazer silahının 2019'da İngiliz ordusunun envanterine girmesi hedefleniyor. İngiliz basını söz konusu yatırımın özellikle Rusya'ya karşı olduğunu yazdı.

Kaynak: Sabah