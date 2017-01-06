Doktora öğrencisi Burçin Mutlu Pakdil iki halkalı galaksi keşfetti!

Hasan Uğur Nayır

Astronomlar tarafından "PGC 1000714" veya "Burcin's Galaxy" olarak adlandırılan gökada, iki halkayla çevrili eliptik bir merkeze sahip.

Heyecan verici keşif Kuzey Carolina Doğal Bilimler Müzesi ve Minnesota Duluth Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından bulundu. Araştırmacılar arasında ise Türk doktora öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil var. Galaksiyi ilk olarak Pakdil keşfettiğinden dolayı, gökada "Burcin's Galaxy" yani Burçin'in Galaksisi olarak çağrılıyor. Bulgular ise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de paylaşıldı.

Bu galaksi oldukça ender rastlanan bir sınıfa ait. Bu tür galaksiler çekirdeği halkayla çevrili olarak bilinir ve halkalar görsel olarak birbirini bağlamaz.

Burçin'in Galaksisi, Dünyamızda Güney Yarımküre'den kolayca görülüyor. Ekip, gökadanın yaşını belirlemek için Şili dağlarında geniş çaplı bir teleskoptan yararlandı. Dış halka ve merkeze ait çoklu dalgalı görüntüler alındı. Sonuç olarak araştırmacılar mavi dış halkanın 0.13 milyar yaşında olduğunu, kırmızı merkez çekirdeğin ise 5.5 milyar yaşında olduğunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte en büyük sürpriz ise çekirdeği saran ikinci bir iç halkanın bulunması oldu.

Araştırma ekibinden Patrick Treuthardt konuyla ilgili şunları söylüyor:

"Daha önce kırmızı merkez etrafında mavi halkanın olması örneğini görmüştük, en çok bilinenesi ise Hoag nesnesi. Ancak bu yeni galaksinin eşsiz özelliği ise daha eski dağınık bir kırmızı iç haklanın varlığı."

Burçin Mutlu Pakdil de yaptığı açıklamada, gözlemlenen galaksilerin yüzde 0.1'den azının Hoag tipi galaksi olduğunu belirtti.

Keşif ekibi farklı halka renklerinin galaksinin gelişmesinin iki ayrı peridoyu olduğuna inanıyor. Bununla birlikte teori daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyor. Araştırmacılar nadir bulunan bu galaksilerin gelişimini daha iyi anlamak için benzer gökadaların görüntülerini karşılaştırmayı planlıyor.

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