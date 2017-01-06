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su fırlattı

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Giriş Tarihi: 06.01.2017, 14:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 14:31
Etiketler:
çin uzay bilim telekomünikasyon uydu Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi
Çin telekomünikasyon uydusu fırlattı

, Şiçang Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye test uydusu fırlattı.

Çin'in yörüngeye test su fırlattığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye gönderildi.

Test amaçlı gönderilen telekomünikasyon teknoloji uydusu, Uzun Yürüyüş (Çangcıng) 3B roketiyle fırlatıldı.

ve Teknolojileri Şirketi, önceki gün yaptığı açıklamada bu yıl uzay çalışmalarında 30 misyonla rekor kırılmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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