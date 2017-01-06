Beynin yüz tanıma merkezi yetişkinlikte de büyüyor

Beyin tanıma işlevlerini yerine getiren fusiform gyrus (iğ biçimli kıvrım) bölgesinin çocukluktan yetişkinliğe değişimini inceleyen ABD'nin Stanford Üniversitesinden Psikolog Kalanit Grill-Spector, aynı üniversiteden doktora öğrencisi Jesse Gomez ile yaptığı araştırmada, beyin korteksi içinde mekanları tanımaya yarayan komşu merkezin organik boyutları sabit kalırken, yüzleri tanımaya yarayan merkezinin yetişkinlikte de büyümeye devam ettiğini tespit etti.

Araştırmacılar, 5 ila 12 yaşındaki çocuklar ve 22 ile 28 yaş aralığındaki yetişkinlerden oluşan iki grubun beyin yapılarını iki tip manyetik görüntüleme yöntemiyle inceledi. Biri kan akışını diğeri de doku ve su dengesini ölçen verilerle deneklerin beyin yapısında uyaranlara karşı oluşan tepkileri karşılaştırıldı.

Bilim adamları, çocuklarda beynin hem mekan tanıma hem de yüz tanıma merkezlerinin uyaranlara tepki olarak doku büyümesi gösterdiğini tespit etti. Yetişkinlede ise mekan tanıma merkezinin boyutu değişmezken, yüz tanıma merkezinin çocuklardaki gibi büyüdüğü gözlendi.

Bulguların, insanların neden yetişkinlikte yüzleri daha iyi tanır hale geldiğini açıklar nitelikte olduğu belirtildi.

Araştırmanın sonuçları "Science" ve "Cerebral Cortex" dergilerinde yayımlandı.

Kaynak: AA