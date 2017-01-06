Araç vergilerinin ilk taksit ödemesi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre aracınızın 1.taksit MTV'ni aşağıda belirtildiği şekillerde yatırabilirsiniz.

Verginizi;

- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak,

- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak,

- Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile,

- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak

kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz.

Yine Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan:" İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, işlem yapılacak sayfaya arama motorları veya link kullanarak ulaşmak yerine her zaman tarayıcınıza www.gib.gov.tr ya da bankaların resmi internet adreslerini yazarak giriş yapınız ve işlemlerinizi bu şekilde ulaştığınız sayfalar üzerinden gerçekleştirmeye dikkat ediniz." uyarısını dikkate almak ödemenizi kesin olarak gerçekleştirebildiğinizi teyit etmek için çok önem taşıyor.

MTV 1. Taksit ödemeleri 31 Ocak tarihine kadar devam edeceği, ancak muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödemelerin son günlere bırakılmaması tavsiye ediliyor.

Kaynak: Otohaber.com.tr