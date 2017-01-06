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ki u kırdı

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Giriş Tarihi: 06.01.2017, 19:22 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 19:29
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dünya rekor bisikletçi Robert Marchand 105 yaşında
105 yaşındaki bisikletçi dünya rekoru kırdı

bir saat bisiklete binip 22.5 km yol kat ederek u kıran Fransız , “30 kilometre de giderdim ama ‘dopingli’ diyebilirlerdi” dedi.

Neredeyse bir asır önce Robert Marchand'a spor hocası "Hiçbir şey başaramazsın" diyerek bisiklet tutkusundan vazgeçmesini önermişti. Ancak Marchand, hocasının tahmininin yanlış olduğunu bir kez daha ispatladı: Dar sarı ve mor renklerdeki kıyafetiyle önceki gün bisikletine binen ki Marchand, yeni bir u kırdı! Fransız ihtiyar delikanlı, kendisi düşünülerek yaratılmış "105 yaş ve üstü" kategorisinde bir saat boyunca pedal çevirdi ve 22 kilometre 547 metre yol yaptı. 2012'de henüz 100 yaşındayken bir saatte 26 kilometre 927 metre pedal çeviren Marchand, "Bir saatte 100 yaş üstünde bisikletle en çok yol kat eden kişi" olmuştu. Azimli 105 yaş üstü kategorisinde de aynı rekoru kırdı.

Paris yakınlarındaki Saint- Quentin-en-Yvelines velodromunda gerçekleştirilen etkinlik sonrası basına konuşan Marchand, "Buraya şampiyon olmak için değil, 105 yaşında birinin hâlâ bisiklet sürebileceğini göstermek için geldim" dedi. Uzmanlar, 105'lik Marchand'ın 60 yaşındaki bir insanın kalp ritmine sahip olduğunu kaydetti. Marchand'a koçluk yapan ve tavsiye veren Jean-Michel Richefort ise "Kalbi istisnai derecede iyi. Dün 20 dakikalık bir test yaptık. 20 dakikalık gözlemlerimiz boyunca, kalp ritmi bir kez bile 100'ün üzerine çıkmadı" açıklamasında bulundu.

Geçmişte jimnastikte ulusal şampiyonalar kazanan, boksla uğraşan ve itfaiyecilik yapan Marchand, ciddi bir hastalık geçirmediğini belirtti. "Hayatım boyunca spor yaptım. Hem meyveyi hem sebzeyi bol bol tükettim, çok fazla kahve içmedim" diyen Robert Marchand, "Evdeki spor aletlerimde pedal çevirmeyi sürdürüyorum. Soğuk algınlığından korktuğum için dışarıda bisiklete binmiyorum" dedi.

Kaynak: Sabah
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