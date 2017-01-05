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Yolculuk esnasında aracın sileceklerinin arasından çıktı

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Giriş Tarihi: 05.01.2017, 11:02 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 11:10
Etiketler:
video ilginç yılan avustralya sürücü
Yolculuk esnasında aracın sileceklerinin arasından yılan çıktı

Kabus gibi sahne 'da gerçek oldu. Bir kadın arabasında yolculuk yaparken sileceklerin arasından kendisine bakan ı görünce şok oldu.

Emre Çetinkaya

İnternette her gün lara rastlıyoruz. Şimdi bunlardan birisiyle daha karşınızdayız. Avustralya'da yaşanan olayda bir kadın saatte 100 km hızla yoluna devam ederken birden sileceklerinin arasından kendisine bakan bir görmüş ve şok olmuş.

Bir süredir aracın motorunda olduğu tahmin edilen yılan, kendisini kaputun dışına atana kadar fark edilmemiş. Yılanı gördükten kısa bir süre sonra aracını durduran , kenara çekerek yılandan kurtulmuş.

İşte paylaşılan o video;
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