Yolculuk esnasında aracın sileceklerinin arasından yılan çıktı

İnternette her gün ilginç videolara rastlıyoruz. Şimdi bunlardan birisiyle daha karşınızdayız. Avustralya'da yaşanan olayda bir kadın saatte 100 km hızla yoluna devam ederken birden sileceklerinin arasından kendisine bakan bir yılan görmüş ve şok olmuş.

Bir süredir aracın motorunda olduğu tahmin edilen yılan, kendisini kaputun dışına atana kadar fark edilmemiş. Yılanı gördükten kısa bir süre sonra aracını durduran sürücü, kenara çekerek yılandan kurtulmuş.

İşte paylaşılan o video;